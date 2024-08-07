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7 августа 2024, 9:01 Читати українською

Правительство расширило список приоритетных расходов, которые государство финансирует в первую очередь

По результатам выездных заседаний в прифронтовые общины правительство собрало значительный объем проблематики. Теперь ведется системная работа по решению этих проблем. Об этом отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По результатам выездных заседаний в прифронтовые общины правительство собрало значительный объем проблематики.
Фото: kmu.gov.ua

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Что известно

В ходе заседания 6 августа правительство приняло несколько решений в этом направлении. Первое касается обеспечения людей сжиженным газом.

«Для жителей Донецкой, Сумской и Харьковской областей будет действовать экспериментальный проект, благодаря которому они будут получать газ в баллонах как гуманитарную помощь. Местные власти будут собирать заявки от граждан и передавать их газораспределительным сетям. Особое внимание к ветеранам, многодетным семьям, одиноким людям, людям с инвалидностью и малообеспеченным», — сказал премьер-министр.

Второй шаг — расширение перечня приоритетных расходов, которые государство финансирует в первую очередь. Глава правительства отметил, что такие просьбы были от всех регионов.

«Это финансирование строительства укрытий, энергетических программ Фонда декарбонизации, а также будет повышена приоритетность финансирования государственным казначейством проекта зубопротезирования для наших защитников. Такие изменения позволят быстрее получать деньги и без задержек финансировать необходимые работы и услуги», — отметил Шмыгаль.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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