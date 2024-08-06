Аналитики назвали частные украинские вузы с наибольшими доходами

Крупнейшим украинским частным университетом по доходу является МАУП (Межрегиональная академия управления персоналом). Ее доход в 2023 году составил более 578 млн грн. Об этом свидетельствует исследование YouControl.Market.

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Всего в список вошли 20 заведений высшего образования (ОПО) с доходами от 41,8 млн грн.

У кого самые большие доходы

Наибольший общий доход в 2023 году был у МАУП из Киева — более 578 млн грн. Это на 102% больше по сравнению с 2021 годом.

Украинский католический университет (УКУ), расположенный во Львове, получил более 411 млн. грн. общего дохода. Это вдвое больше по сравнению с 2021 годом.

На третьем месте находится «Закарпатский венгерский институт имени Ференца Ракоци II» из города Берегово. В 2023 году университет получил более 327 млн. грн. общего дохода. Это единственный университет из двадцатки YouControl.Market, прирост которого значительно снизился по сравнению с 2021 годом — на 21%.

Четвертое место в списке занял Киевский Университет Культуры (КУК) с 297,7 млн. грн. общего дохода. Это на 54% больше, чем в 2021 году.

Пятерку лидеров зарывает Киевский медицинский университет, который является первым частным учреждением высшего медицинского образования на постсоветском пространстве, основанный в 1992-м. Его общий доход в 2023 году составил 282,6 млн грн, что на 12% больше, чем в 2021 году.