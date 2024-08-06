Минфин привлек 12,8 миллиарда от продажи облигаций

Министерство финансов 6 августа на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 12,78 млрд грн, что на 3,23 млрд грн больше, чем на прошлой неделе — 9,55 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные министерства.

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Что предлагали инвесторам

Министерство финансов традиционно предложило инвесторам гривневые военные облигации:

210,39 млн грн под 14,63% с погашением 10 сентября 2025 (на прошлой неделе ставка была 14,65%);

2,11 млрд грн под 15,50% с погашением 10 июня 2026 (на прошлой неделе ставка была 15,50%);

10,47 млрд грн под 16,47% с погашением 20 октября 2027 (на прошлой неделе ставка была 16,80%);

О военных облигациях

Военные облигации — это инвестиционный инструмент поддержки государственного бюджета, доступный для граждан, бизнеса и иностранных инвесторов.

Средства от облигаций, привлеченные в государственный бюджет Украины, используются на бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения — социальные и оборонные.

Каждый вторник Минфин проводит аукционы по продаже военных ОВГЗ. Объявление и результаты аукционов публикуются здесь.