Министерство финансов 6 августа на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 12,78 млрд грн, что на 3,23 млрд грн больше, чем на прошлой неделе — 9,55 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные министерства.
Минфин привлек 12,8 миллиарда от продажи облигаций
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Что предлагали инвесторам
Министерство финансов традиционно предложило инвесторам гривневые военные облигации:
- 210,39 млн грн под 14,63% с погашением 10 сентября 2025 (на прошлой неделе ставка была 14,65%);
- 2,11 млрд грн под 15,50% с погашением 10 июня 2026 (на прошлой неделе ставка была 15,50%);
- 10,47 млрд грн под 16,47% с погашением 20 октября 2027 (на прошлой неделе ставка была 16,80%);
О военных облигациях
Военные облигации — это инвестиционный инструмент поддержки государственного бюджета, доступный для граждан, бизнеса и иностранных инвесторов.
Средства от облигаций, привлеченные в государственный бюджет Украины, используются на бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения — социальные и оборонные.
Каждый вторник Минфин проводит аукционы по продаже военных ОВГЗ. Объявление и результаты аукционов публикуются здесь.
Академия «Минфин»: Онлайн-курсы для инвесторов
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 5 незарегистрированных посетителей.
Комментарии - 1