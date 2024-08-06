К закрытию межбанка курс доллара упал на 10 копеек в покупке и продаже. Евро упало на 21 копейку в покупке и на 20 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 6 августа: доллар и евро пошли вниз на межбанке
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
|
Открытие 6 августа
|
Закрытие 6 августа
|
Изменения
|
41,11/41,13
|
41,01/41,03
|
10 /10
|
44,98/44,98
|
44,77/44,78
|
21/20
Комментарий «Минфина»
Падение евро — это результат пересчета курса доллара в паре с гривной на межбанке и снижение евро в паре с долларом на внешних рынках, где евро упало до 1,0923.
Курсы в банках и обменниках
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,00−41,40 грн. Евро покупают за 44,75 грн., а продают за 45,35 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,20−41,30, евро — 44,95−45,20 грн.
«Минфин Валюта» — бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore.
Комментарии