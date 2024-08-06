Курс валют на вечер 6 августа: доллар и евро пошли вниз на межбанке

К закрытию межбанка курс доллара упал на 10 копеек в покупке и продаже. Евро упало на 21 копейку в покупке и на 20 копеек в продаже.

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Валюта Открытие 6 августа Закрытие 6 августа Изменения доллар 41,11/41,13 41,01/41,03 10 /10 евро 44,98/44,98 44,77/44,78 21/20

Комментарий «Минфина»

Падение евро — это результат пересчета курса доллара в паре с гривной на межбанке и снижение евро в паре с долларом на внешних рынках, где евро упало до 1,0923.

Курсы в банках и обменниках

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,00−41,40 грн. Евро покупают за 44,75 грн., а продают за 45,35 грн.

В обменниках доллар торгуется за 41,20−41,30, евро — 44,95−45,20 грн.

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