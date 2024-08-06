Volkswagen возвращается в россию через китайский бренд — Die Zeit

В начале июля германский автогигант Volkswagen фактически вернулся на российский рынок. Компания начала продавать свои автомобили в россии под брендом Jetta. Об этом сообщает немецкое издание Die Zeit.

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В россии официально появился в продаже автомобиль Jetta — суббренд, созданный Volkswagen и FAW для китайского рынка в 2019 году.

Jetta VS5 очень похож на Volkswagen Tiguan, а Jetta VA3 имеет много общего с Volkswagen Polo. До 2022 года эти модели собирали на российском заводе в Калуге.

Бренд Jetta предлагает адаптированные версии оригинальных моделей, созданных для Китая. Производство осуществляет китайский концерн FAW с использованием германских комплектующих.

Автомобили Jetta уже долгое время ввозились в россию по программе «параллельного импорта», но несколько недель назад Jetta Motors официально сообщила российские СМИ о начале официальной продажи.

Сообщается, что Jetta запустила официальный сайт Jetta Motors Russia, зарегистрированный на компанию FAW Osteuropa GmbH (ООО «ФАВ-Восточная Европа»), дочернюю компанию China FAW Group Import & Export Co — это та же группа FAW, которая вместе с Volkswagen собирает автомобили в Китае.

FAW Osteuropa GmbH отвечает за поставки автомобилей в россию, сообщил представитель компании в ответ на запрос немецких журналистов. И именно она является официальным импортером Jetta в россии.

То есть фактически автомобили вывел на российский рынок китайский партнер Volkswagen (VW Group).

Что говорят в Volkswagen

В то же время в самом концерне Volkswagen сказали, что ничего не знают о бизнесе в россии и что ни VW Group China, ни совместные предприятия не экспортируют автомобили в страну-агрессорку.

Впрочем, как пишет издание, «кажется не очень правдоподобным», что это осуществляется без ведома германской стороны. Интересно, что сайт Jetta прекратил работу после того, как корреспонденты Die Zeit направили запрос немецкой компании.

Напомним

Автоконцерн Volkswagen объявил о выходе с рынка россии через несколько недель после начала полномасштабного вторжения в Украину.

В 2023 году немецкая компания продала свой завод в Калуге за 160 млн евро.