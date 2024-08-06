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6 августа 2024, 18:47 Читати українською

НБУ аннулировал лицензии двум страховым компаниям

Национальный банк аннулировал лицензии двум страховым компаниям и еще одной разрешил добровольный выход с рынка. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Национальный банк аннулировал лицензии двум страховым компаниям и еще одной разрешил добровольный выход с рынка.
Фото:depositphotos

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Кому аннулировали лицензии

Национальный банк предоставил разрешение ОДО «СК «Варто» на добровольный выход с рынка путем выполнения страхового портфеля и согласовал план выхода с рынка.

По информации регулятора, решение о выходе ОДО «СК «Варто» с рынка было принято на общем собрании участников страховщика 18 июля 2024 г. После завершения процедуры выхода из рынка компания обязана обратиться в НБУ с заявлением об аннулировании лицензии.

В то же время на основании собственных заявлений НБУ аннулировал лицензии на осуществление деятельности по страхованию и исключил из Государственного реестра финансовых учреждений ОДО «СК «Астрамед» и АО «СК «ИНГО Життя».

Относительно ОДО «СК «Астрамед» и АО «СК «ИНГО Життя», НБУ предоставил им разрешения на выход с рынка путем выполнения страхового портфеля 5 июля и 28 июня 2024 соответственно.

По данным НБУ, в 2023 году объем страховых премий ОДО «СК «Варто» составил 29,594 млн грн, ОДО «СК «Астрамед» — 26,970 млн грн, а АО «СК «ИНГО Життя» — 293 тыс. грн.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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