Кабмин упростил регистрацию транспорта, ввозимого в Украину как гуманитарную помощь

Кабинет министров урегулировал вопросы регистрации и учета ввозимых на таможенную территорию Украины транспортных средств по упрощенной процедуре в условиях военного положения. Об этом сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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Соответствующие изменения внесены в правительственные постановления № 1388 от 7 сентября 1998 года и № 584 от 10 мая 2022 года.

Согласно изменениям, документом, подтверждающим право собственности на транспортное средство, является право на перечень товаров, определяемых гуманитарной помощью.

Также определен перечень документов, представляемых для государственной регистрации или государственного учета транспортных средств, признанных гуманитарной помощью и ввезенных по упрощенной процедуре.

Кроме того, предусмотрена возможность выдачи регистрационных документов для поездок за границу для транспортных средств, признанных гуманитарной помощью и ввезенных по упрощенной процедуре, состоящих на временном государственном учете.

При этом становится обязательным указание в регистрационных документах запрета на отчуждение транспортных средств, ввезенных в качестве гуманитарной помощи.