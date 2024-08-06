Рынок планшетов вырос на 22%: Apple и Samsung в лидерах

Во втором квартале 2024 года общее количество поставок планшетов во всем мире составило 34,4 млн. единиц, что на 22,1% больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года. Об этом свидетельствуют данные компании IDC.

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В настоящее время уровень снабжения сравним со значениями пандемии коронавируса. Это признак того, что спрос на планшеты возобновился.

Лидеры рынка

Apple лидирует на рынке планшетов, контролируя свыше его трети. Во втором квартале года «яблочная» компания реализовала 12,3 млн планшетов, что составляет 35,8% доли рынка.

Выпуск новых 11-дюймовых и 13-дюймовых моделей iPad Air и iPad Pro помог Apple увеличить долю рынка по всему миру.

Китай являлся единственным исключением, поскольку жесткая конкуренция со стороны местных брендов Huawei и Xiaomi помешала американской компании продавать свои планшеты на этом рынке.

Samsung заняла второе место с результатом 6,9 млн поставок за этот период, что составляет 20,1% доли рынка.

Lenovo оказалась на третьем месте с 2,5 млн поставок и 7,3% долей рынка.

Huawei поставила 2,3 млн. планшетов и заняла 6,8% доли рынка благодаря высокому спросу на последние устройства серии MatePad.

Xiaomi — пятый ведущий поставщик планшетов с результатом 2 млн поставок и 5,8% долей рынка. Китайская компания может похвастаться высоким ростом в годовом исчислении — 94,7% со значительным ростом на нескольких европейских рынках.