Кабмин разрешил иностранным компаниям получать разрешения на строительную деятельность

Кабинет министров принял решение о предоставлении возможности иностранным компаниям и организациям, действующим на территории Украины через обособленные подразделения и постоянные представительства, приобретать право на осуществление хозяйственной деятельности по строительству объектов. Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

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Соответствующие изменения вносятся в постановление КМУ № 314 от 13 марта 2022 года.

Они касаются строительства объектов, относящихся к объектам со средними (СС2) и значительными (СС3) классами последствий.

Право на строительную деятельность будет предоставляться путем безвозмездного представления в орган лицензирования декларации о ведении хозяйственной деятельности без необходимости получения лицензии на строительство объектов.

Соответствующая норма будет действовать во время военного положения.

«Принятие этого акта позволит усовершенствовать нормативно правовое регулирование деятельности иностранных компаний в Украине. В частности, позволит представительствам польских компаний в Украине проводить работы по обустройству пунктов пропуска на украинско-польской границе», — говорится в сообщении.

Такие работы запланированы в рамках реализации договора между правительством Украины и Польши о предоставлении кредита на условиях связанной помощи от 9 сентября 2015 года.