НБУ применил меры влияния к 16 небанковским финансовым учреждениям

Нацбанк применил к 15 финансовым компаниям и одному ломбарду меры влияния в виде требования об принятии мер, направленных на устранение (исправление) выявленных при надзоре нарушений и приведение деятельности в соответствие с требованиями законодательства Украины. Об этом говорится в сообщении регулятора.

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К кому применили меры воздействия

Список компаний

В чем причина

Указанные небанковские финансовые учреждения не подали в Нацбанк отчет о предоставлении уверенности в годовых отчетных данных (данных отчетности) за 2023 год, составленный субъектом аудиторской деятельности, который имеет право проводить обязательный аудит финансовой отчетности такого небанковского финансового учреждения, и в порядке, установленном законодательством Украины и международными стандартами аудита.

Они обязаны принять меры по устранению (исправлению) выявленных при надзоре нарушений и привести свою деятельность в соответствие с требованиями законодательства Украины до 01 октября 2024 года.

Решения о применении мер влияния приняты Комитетом по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг 5 августа 2024 года по результатам безвыездного надзора за деятельностью по предоставлению финансовых и/или сопроводительных услуг.

Решения вступают в силу с 6 августа 2024 года.