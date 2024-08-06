Один из известных организаторов азартных игр возместил в бюджет более 1 млрд грн неуплаченных налогов. Об этом сообщает пресс-служба Бюро экономической безопасности.
Известный организатор азартных игр возместил государству более 1 миллиарда гривен неуплаченных налогов
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«Установлено, что должностные лица компании-оператора азартных игр в период с 2021 по 2023 годы умышленно уклонились от уплаты налогов в особо крупных размерах», — говорится в сообщении.
Отмечается, что после проведения следственных действий упомянутый оператор решил возместить нанесенный государству ущерб и перечислил в бюджет 1 миллиард 66 миллионов гривен.
В ходе досудебного расследования уголовного производства детективы БЭБ объявили подозрение руководителю предприятия. В то же время прокуроры Офиса Генпрокурора направили в суд ходатайство об освобождении его от уголовной ответственности после возмещения ущерба.
Источник: Минфин
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