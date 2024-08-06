Цены на золото упали с почти с рекордных отметок

Цены на золото упали с почти рекордных отметок в ходе азиатских торгов во вторник, поскольку восстановление фондовых рынков привело к повышению спроса на активы с меньшим риском, хотя спрос все еще поддерживали относительный рост цен на желтый металл. Об этом пишет investing.com.

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В понедельник золото подскочило почти до рекордных отметок, так как обвал на мировых фондовых рынках заставил трейдеров входить в активы с меньшим риском, такие как слитки. Возросшие ожидания рецессии в США и политика ФРС по затягиванию снижения процентных ставок способствовали росту цен на золото, в то же время снижая курс доллара.

Ожидание ответа Ирана за убийство лидера ХАМАСа в Тегеране также способствовало росту спроса на золото.

Цена на фьючерсы упала на 0,3% до $2402,57 за унцию. В начале недели спотовые цены достигали отметки $2460 за унцию.