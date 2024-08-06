В Украине снизился спрос на коммерческие авто

В июле 2024 года на украинском рынке новых коммерческих автомобилей (грузовые и спец.) было реализовано 956 авто, что на 20% меньше, чем в предыдущем месяце. Об этом сообщает Укравтопром.

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По сравнению с июлем прошлого года, регистрации новых коммерческих авто потеряли 2%.

Самые популярные марки

В ТОП-5 марок рынка новых коммерческих автомобилей в прошлом месяце вошли:

Renault — 227 ед.; Scania — 100 ед.; Citroen — 78 ед.; MAN — 69 ед.; Volvo — 66 ед.

Всего с начала года украинский парк грузовых и спец. автомобилей пополнили 7,2 тыс. новых машин, что на 17% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.