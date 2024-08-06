В июле 2024 года на украинском рынке новых коммерческих автомобилей (грузовые и спец.) было реализовано 956 авто, что на 20% меньше, чем в предыдущем месяце. Об этом сообщает Укравтопром.
В Украине снизился спрос на коммерческие авто
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
По сравнению с июлем прошлого года, регистрации новых коммерческих авто потеряли 2%.
Самые популярные марки
В ТОП-5 марок рынка новых коммерческих автомобилей в прошлом месяце вошли:
- Renault — 227 ед.;
- Scania — 100 ед.;
- Citroen — 78 ед.;
- MAN — 69 ед.;
- Volvo — 66 ед.
Всего с начала года украинский парк грузовых и спец. автомобилей пополнили 7,2 тыс. новых машин, что на 17% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
Подобрать Автогражданку онлайн
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 13 незарегистрированных посетителей.
Комментарии