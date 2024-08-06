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6 августа 2024, 12:03 Читати українською

В Украине снизился спрос на коммерческие авто

В июле 2024 года на украинском рынке новых коммерческих автомобилей (грузовые и спец.) было реализовано 956 авто, что на 20% меньше, чем в предыдущем месяце. Об этом сообщает Укравтопром.

В июле 2024 года на украинском рынке новых коммерческих автомобилей (грузовые и спец.) было реализовано 956 авто, что на 20% меньше, чем в предыдущем месяце.
Фото: pixabay.com

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По сравнению с июлем прошлого года, регистрации новых коммерческих авто потеряли 2%.

Самые популярные марки

В ТОП-5 марок рынка новых коммерческих автомобилей в прошлом месяце вошли:

  1. Renault — 227 ед.;
  2. Scania — 100 ед.;
  3. Citroen — 78 ед.;
  4. MAN — 69 ед.;
  5. Volvo — 66 ед.

Всего с начала года украинский парк грузовых и спец. автомобилей пополнили 7,2 тыс. новых машин, что на 17% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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