В НБУ рассказали, как изменилась ипотека благодаря программе «єОселя»

Более дешевая ипотека и более высокие цены на жилье стимулируют брать кредиты на все большие суммы с меньшими собственными взносами. Об этом говорится в отчете НБУ .

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Как изменилась ипотека

«До полномасштабного вторжения почти две трети ипотек имели показатель соотношения суммы кредита и стоимости залога (LTV) менее 70%, а сейчас средний LTV приближается к максимально возможному по условиям программы уровню — 80%», — подсчитали в Нацбанке.

Сейчас кредиты предоставляются под льготную ставку 3% или 7% по государственной программе «єОселя» по сравнению со средними ставками по ипотечным кредитам на уровне около 14% до полномасштабной войны, но рост цен на жилье делает его менее доступным для украинцев.

На графике видно, что если до российского вторжения украинцы брали в среднем в ипотечный кредит 0,8 млн грн., то сейчас вдвое больше — 1,6 млн грн.

«Средний срок кредитов в конце 2021 года составлял около 15 лет, теперь ипотеку берут на более длительный срок. Помехой для наращивания ипотеки является неопределенность перспектив рынка недвижимости и высокие риски ипотечного кредитования, отражающиеся в высоких ставках», — отметили в НБУ.

Более долгие сроки кредитования подходят более молодым заемщикам.

«Раньше чаще всего ипотеку брали заемщики 35−45 лет со стабильными доходами, сейчас появилось больше заемщиков младше 30 лет», — рассказали в Нацбанке.