Кабинет министров расширяет перечень сервисов, которые можно получить во всех Центрах предоставления административных услуг Украины. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
Кабмин расширил перечень услуг для ЦНАПов
Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Какие услуги добавили
В скором времени в ЦНАПах можно будет оформить:
-
взятие на учет для оформления санаторно-курортного лечения или компенсации стоимости такого лечения, если оплатили его самостоятельно, для людей, находившихся в плену в результате вооруженной агрессии против Украины;
-
внесение в Реестр льготников информации об украинцах, имеющих право на льготу, и членах их семей или опекуна;
-
назначение ежемесячной денежной компенсации для учащихся учебных заведений на территориях радиоактивного загрязнения и детей с инвалидностью, связанной с последствиями Чернобыльской катастрофы, не питающихся в столовых.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 6 незарегистрированных посетителей.
Комментарии