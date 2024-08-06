Кабмин расширил перечень услуг для ЦНАПов

Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

В скором времени в ЦНАПах можно будет оформить:

взятие на учет для оформления санаторно-курортного лечения или компенсации стоимости такого лечения, если оплатили его самостоятельно, для людей, находившихся в плену в результате вооруженной агрессии против Украины;

внесение в Реестр льготников информации об украинцах, имеющих право на льготу, и членах их семей или опекуна;