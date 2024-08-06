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6 августа 2024, 11:05 Читати українською

Трамп призвал правительство США не продавать крипту, акции криптокомпаний упали на 19%: что нового на рынке

Главное на рынке криптовалют.

Главное на рынке криптовалют.
Фото: pixabay.com

Криптофонды зафиксировали первый за месяц недельный отток

Отток из криптовалютных инвестфондов с 27 июля по 2 августа составил $528 млн, что более чем вдвое выше поступления неделей ранее ($245 млн). Об этом свидетельствуют данные CoinShares.

Аналитики объяснили негативную динамику опасениями рецессии в США, обострением геополитической ситуацией и последующей волной ликвидаций лонгов рисковых активов.

Оборот ETP остался на максимальных с мая значениях ($14,8 млрд).

Из связанных с биткоином продуктов клиенты вывели $400 млн после притока в $519 млн неделей ранее. В структуры, позволяющие открывать шорт по цифровому золоту, инвесторы внесли $1,8 млн (ранее $0,3 млн).

Инструменты на базе альтокинов привлекли $18,1 млн.

Отток из Ethereum-фондов составил $146 млн, с момента запуска ETF увеличился до $430 млн.

Акции криптокомпаний упали в среднем почти на 19% на фоне обрушения крипторынки

4−5 августа 2024 года крипторынок столкнулся с существенным спадом. На фоне этой акции крупные криптокомпании просели в среднем на 18,8%. Об этом сообщает Incrypted.

  • Ценные бумаги компании MicroStrategy, возможно, крупнейшего корпоративного биткоина-ходлера, упали на 25% на премаркете.
  • Акции криптобиржи Coinbase упали на 18%.
  • Ценные бумаги одного из крупнейших биткоин-майнеров — MARA (ранее Marathon Digital) — просели 18,15%.
  • В случае с компанией Riot Platforms, также работающей в секторе майнинга, падение составляет почти 14%.

Полиция Австралии сообщила о фишинговой атаке более чем на 2 000 криптогаманцев

Федеральная полиция Австралии начала расследование мошеннической схемы с криптовалютами, затронув по меньшей мере 2 000 кошельков. Об инциденте с безопасностью, который привел к значительным убыткам, сообщили в правоохранительных органах.

В апреле 2024 года Chainalysis запустила инициативу Spincaster, направленную на борьбу с целевым фишингом в секторе криптовалют. Процедура предусматривала серию спринтов, проведенных в шести странах мира с апреля по июнь 2024 года.

За этот период в операции приняло участие 12 государственных учреждений и 17 криптобирж.

Благодаря инициативе Spincaster команде Chainalysis удалось отследить многочисленные потоки средств, связанных с деятельностью киберпреступников.

В ходе масштабной операции, проведенной совместно с австралийским агентством по предотвращению терроризма (AFP), удалось обнаружить более 2 000 криптогаманцев, пострадавших от взлома в результате фишинга. Все они принадлежали австралийцам, говорится в отчете.

Отмечается, что пострадавшие пользователи стали жертвами мошеннической схемы, известной как approval phishing. При этом фишинге злоумышленник вводит инвестора в заблуждение, заставляя его подписать вредную транзакцию и перевести токены в другой адрес.

Трамп призвал правительство США не продавать криптовалюту

Кандидат в президенты США Дональд Трамп побеседовал со стриммером Адином Россом. Во время беседы они затронули, в том числе и тему криптовалют.

Росс вспомнил недавнюю продажу биткоинов правительством США и спросил Трампа, будет ли он поддерживать криптовалюту, если победит на выборах в ноябре 2024 года.

Кандидат в президенты США предостерег правительство от продажи цифровых активов.

«Это то, чем власть не должна заниматься. Потому что ей следует развивать эту сферу. Если мы этого не сделаем, Китай сделает это и другие страны тоже», — отметил Трамп.

Курс Bitcoin, Ethereum, Litecoin и других криптовалют

Источник: Минфин
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