Курс валют на 6 августа: евро в банках прибавил 15 копеек, а доллар потерял 10 копеек

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках подешевел на 9 копеек в покупке и на 5 копеек в продаже. Евро в покупке подешевел на 2 копейки, а в продаже на 5 копеек.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,00−41,50 грн. Евро покупают за 44,75 грн, а продают за 45,44 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,16−41,35, евро — 45,00−45,25 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,11−41,13 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 44,98−44,98 грн/евро.

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