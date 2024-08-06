Во вторник на наличном рынке курс доллара в покупке подешевел на 10 копеек, а в продаже на 5 копеек. Евро в покупке прибавил 15 копеек, а в продаже 14 копеек.
Курс валют на 6 августа: евро в банках прибавил 15 копеек, а доллар потерял 10 копеек
Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Валютный рынок
Средний курс доллара в обменниках подешевел на 9 копеек в покупке и на 5 копеек в продаже. Евро в покупке подешевел на 2 копейки, а в продаже на 5 копеек.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,00−41,50 грн. Евро покупают за 44,75 грн, а продают за 45,44 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,16−41,35, евро — 45,00−45,25 грн.
Межбанк открылся в диапазоне 41,11−41,13 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 44,98−44,98 грн/евро.
«Минфин Валюта» — бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore .
Комментарии