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6 августа 2024, 10:17 Читати українською

Экспорт украинских товаров в июле вырос до $3 млрд — Качка

Экспорт украинских товаров в июле вырос на 9% - до $2,97 миллиарда, в то же время импорт товаров в Украину увеличился на 10% - до $5,3 млрд. Об этом заместитель министра экономики — торговый представитель Украины Тарас Качка сообщил в фейсбуке.

Экспорт украинских товаров в июле вырос на 9% - до $2,97 миллиарда, в то же время импорт товаров в Украину увеличился на 10% - до $5,3 млрд.
Фото:depositphotos

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Как изменился экспорт

Он отметил, что рост стоимостного показателя экспорта украинских товаров зафиксирован, несмотря на то, что его физический объем в июле был на 0,6% меньше, чем в июне.

«Главная причина — сезонная пересменка в экспортируемых аграрных культурах. Объемы экспортируемой кукурузы и дальше уменьшаются — 1,56 млн тонн, на 44,4% меньше, чем в июне и в 2,5 раза меньше, чем в пиковом апреле, когда мы экспортировали 4,1 млн тонн кукурузы.

Он также отметил, что в июле Украина экспортировала 219 тысяч тонн полуфабрикатов из железа — это лучший показатель с начала полномасштабной войны, по сравнению с июнем он вырос на 83%.

Качка уточнил, что $1,67 млрд (56%) всего украинского экспорта приходится на ЕС. В том числе Польша импортировала товаров из Украины на $358 млн, Испания — на $190 млн, Германия — на $178 млн, Нидерланды — на $147 млн, а Италия — на $136 млн.

Крупнейшие импортеры

За исключением ЕС, десятка крупнейших импортеров товаров из Украины в июле выглядела следующим образом:

  • Китай — $175 млн (-3,1% по сравнению с июнем);
  • Египет — $143 млн (+17,5%);
  • Турция — $134 млн долларов (+32,7%);
  • Индия — $89 млн (+137%);
  • Молдова — $87 млн;
  • Ливан — $44 млн;
  • Алжир — $39,5 млн;
  • США — $39,2 млн;
  • Израиль — $39 млн;
  • Индонезия — $38,5 млн.

Относительно импорта, Качка сообщил, что он составил в июле $5,3 млрд.

«В дополнение к традиционным топливам ($604 млн), автомобилям ($306 млн), лекарственным средствам ($156 млн), БПЛА ($101 млн), имеем такие значительные статьи импорта как комплексные удобрения ($102 млн) и электроэнергия ($120 млн)», — заметил заместитель министра экономики.

Напомним

Как писал «Минфин», украинский экспорт за первые шесть месяцев этого года составил $19,5 млрд, что соответствует показателю первого полугодия 2023 года. В то же время, Украина импортировала за пол года товаров на $31,9 млрд, что на 4,9% больше, чем за первое полугодие прошлого года.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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