Фонд гарантирования вкладов физических лиц на этой неделе продает активы восьми банков на 2,9 млрд грн. Об этом сообщила пресс-служба Фонда.
Фонд гарантирования выставил на продажу активы банков-банкротов на 2,9 млрд грн
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Продажа активов
«На этой неделе (5 — 9 августа) в системе Prozorro.Продажи запланирована продажа активов 8 банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Начальная цена реализации всех лотов составляет 2 876,0 млн грн», — говорится в сообщении.
Из них на сумму свыше 2 661,6 млн грн выставлены на продажу права требования по кредитам и на сумму 199,9 млн грн- объекты недвижимого имущества, земельные участки и другие основные средства.
Кроме того, дебиторская задолженность перед банками выставлена на продажу за 14,4 млн грн.
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Источник: Минфин
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