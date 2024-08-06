Фонд гарантирования выставил на продажу активы банков-банкротов на 2,9 млрд грн

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Продажа активов

«На этой неделе (5 — 9 августа) в системе Prozorro.Продажи запланирована продажа активов 8 банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Начальная цена реализации всех лотов составляет 2 876,0 млн грн», — говорится в сообщении.

Из них на сумму свыше 2 661,6 млн грн выставлены на продажу права требования по кредитам и на сумму 199,9 млн грн- объекты недвижимого имущества, земельные участки и другие основные средства.

Кроме того, дебиторская задолженность перед банками выставлена на продажу за 14,4 млн грн.