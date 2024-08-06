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6 августа 2024, 10:00 Читати українською

Как оставаться анонимным при использовании криптовалюты

Анонимность при использовании криптовалюты — важный вопрос для многих пользователей, стремящихся сохранить свою конфиденциальность, особенно в сегодняшнее время. В этой статье известный мониторинг обменников Обмифай поможет разобраться и рассмотреть основные аспекты анонимности в крипто пространстве.

Что такое конфиденциальные монеты и анонимная криптовалюта?

Здесь мы говорим о цифровых активах, которые обеспечивают высокий уровень приватности и анонимности для своих пользователей. Основная цель таких криптовалют — скрыть информацию о транзакциях, владельцах и суммах, тем самым обеспечивая защиту личных данных.

Особенности и прозрачность крипты

Криптовалюты можно разделить на три категории по уровню анонимности: анонимная крипта, псевдоанонимная крипта и неанонимная крипта.

Анонимная крипта

Пример таких валют — Monero и Zcash, они используют продвинутые криптографические методы для полного сокрытия данных о транзакциях. В них применяются технологии, такие как кольцевые подписи, скрытые адреса кошельков и доказательства с нулевым разглашением. Эти методы позволяют обеспечить максимальную конфиденциальность и защиту данных.

Псевдоанонимная крипта

Псевдоанонимные криптовалюты, например, Биткоин, предоставляют относительную конфиденциальность. Адреса пользователей и детали транзакций видны в публичном блокчейне, но связывание этих данных с реальной личностью требует дополнительных усилий и анализа. В данном случае анонимность частично достигается за счет использования псевдонимов.

Неанонимная крипта

Неанонимные криптовалюты, такие как Ripple (XRP), полностью прозрачны и предоставляют всю информацию о транзакциях и адресах кошельков в публичном доступе. Такие криптовалюты меньше подходят для тех, кто ценит конфиденциальность.

Как работает анонимная криптовалюта?

Анонимная криптовалюта использует различные методы и протоколы для обеспечения анонимности и конфиденциальности транзакций. Основные методы включают:

  • Использование кольцевых подписей, которые позволяют скрыть отправителя транзакции. В сети создается несколько возможных подписей, среди которых неясно, какая из них настоящая.

  • Систему создания «скрытых» уникальных одноразовых адресов кошельков для каждой транзакции, что делает невозможным отслеживание реального получателя.

Риски при переводе криптовалюты анонимно

Несмотря на высокий уровень анонимности, переводы криптовалюты анонимно несут в себе определенные риски. Например, в некоторых странах использование анонимных токенов может быть ограничено или запрещено законом. Дополнительно, важно учитывать возможность деанонимизации через анализ транзакций и другие методы. Использование миксеров и криптомиксеров может помочь повысить уровень анонимности, но несет в себе дополнительные риски и сложности.

Также, хранение средств на анонимных кошельках требует повышенного уровня безопасности, чтобы избежать взломов и краж. Об этом нужно сказать подробнее.

Так возможно ли сохранить полную анонимность в криптопространстве?

Какие монеты использовать — лишь часть вопроса. Намного важнее то, где и как вы храните свои активы. Централизованные криптовалютные биржи, такие как Binance и Coinbase, предоставляют удобные кошельки, но требуют прохождения идентификации и предоставления личных данных (KYC), что делает эти биржи совсем не анонимными. Эти платформы централизованы и подчиняются законам и регуляциям. В случае чего по первому же запросу от правоохранительных органов биржа раскроет ваши данные вплоть до IP-адреса.

А как же DEX биржи и холодные кошельки?

Они предлагают больше возможностей для сохранения анонимности, ведь не требуют ничего кроме и-мейла и сид-фразы, которую нужно надежно сохранять. DEX (децентрализованные биржи), такие как Uniswap и PancakeSwap, не требуют регистрации или верификации, то есть вы можете совершать транзакции анонимно. Холодные кошельки, такие как Ledger и Trezor, также обеспечивают высокий уровень безопасности и анонимности ваших денег.

Использование DEX и холодных кошельков может быть менее удобным из-за отсутствия P2P обмена и необходимости ручного управления средствами. В таких случаях на помощь приходит Обмифай. Это мониторинг онлайн обменников, через который можно покупать и продавать криптовалюту. К примеру, можно вывести крипту с холодного кошелька в наличные в нужном городе — и анонимность платежа вам обеспечена. На Обмифай вы всегда можете выгодно и безопасно купить или продать криптовалюту, независимо от того, где вы храните свои активы.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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potator
potator
6 августа 2024, 10:19
#
В Стране Дураков есть волшебное поле, — называется «Поле Чудес»…
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