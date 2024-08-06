Как оставаться анонимным при использовании криптовалюты

Анонимность при использовании криптовалюты — важный вопрос для многих пользователей, стремящихся сохранить свою конфиденциальность, особенно в сегодняшнее время. В этой статье известный мониторинг обменников Обмифай поможет разобраться и рассмотреть основные аспекты анонимности в крипто пространстве.

Что такое конфиденциальные монеты и анонимная криптовалюта?

Здесь мы говорим о цифровых активах, которые обеспечивают высокий уровень приватности и анонимности для своих пользователей. Основная цель таких криптовалют — скрыть информацию о транзакциях, владельцах и суммах, тем самым обеспечивая защиту личных данных.

Особенности и прозрачность крипты

Криптовалюты можно разделить на три категории по уровню анонимности: анонимная крипта, псевдоанонимная крипта и неанонимная крипта.

Анонимная крипта

Пример таких валют — Monero и Zcash, они используют продвинутые криптографические методы для полного сокрытия данных о транзакциях. В них применяются технологии, такие как кольцевые подписи, скрытые адреса кошельков и доказательства с нулевым разглашением. Эти методы позволяют обеспечить максимальную конфиденциальность и защиту данных.

Псевдоанонимная крипта

Псевдоанонимные криптовалюты, например, Биткоин, предоставляют относительную конфиденциальность. Адреса пользователей и детали транзакций видны в публичном блокчейне, но связывание этих данных с реальной личностью требует дополнительных усилий и анализа. В данном случае анонимность частично достигается за счет использования псевдонимов.

Неанонимная крипта

Неанонимные криптовалюты, такие как Ripple (XRP), полностью прозрачны и предоставляют всю информацию о транзакциях и адресах кошельков в публичном доступе. Такие криптовалюты меньше подходят для тех, кто ценит конфиденциальность.

Как работает анонимная криптовалюта?

Анонимная криптовалюта использует различные методы и протоколы для обеспечения анонимности и конфиденциальности транзакций. Основные методы включают:

Использование кольцевых подписей, которые позволяют скрыть отправителя транзакции. В сети создается несколько возможных подписей, среди которых неясно, какая из них настоящая.

Систему создания «скрытых» уникальных одноразовых адресов кошельков для каждой транзакции, что делает невозможным отслеживание реального получателя.

Риски при переводе криптовалюты анонимно

Несмотря на высокий уровень анонимности, переводы криптовалюты анонимно несут в себе определенные риски. Например, в некоторых странах использование анонимных токенов может быть ограничено или запрещено законом. Дополнительно, важно учитывать возможность деанонимизации через анализ транзакций и другие методы. Использование миксеров и криптомиксеров может помочь повысить уровень анонимности, но несет в себе дополнительные риски и сложности.

Также, хранение средств на анонимных кошельках требует повышенного уровня безопасности, чтобы избежать взломов и краж. Об этом нужно сказать подробнее.

Так возможно ли сохранить полную анонимность в криптопространстве?

Какие монеты использовать — лишь часть вопроса. Намного важнее то, где и как вы храните свои активы. Централизованные криптовалютные биржи, такие как Binance и Coinbase, предоставляют удобные кошельки, но требуют прохождения идентификации и предоставления личных данных (KYC), что делает эти биржи совсем не анонимными. Эти платформы централизованы и подчиняются законам и регуляциям. В случае чего по первому же запросу от правоохранительных органов биржа раскроет ваши данные вплоть до IP-адреса.

А как же DEX биржи и холодные кошельки?

Они предлагают больше возможностей для сохранения анонимности, ведь не требуют ничего кроме и-мейла и сид-фразы, которую нужно надежно сохранять. DEX (децентрализованные биржи), такие как Uniswap и PancakeSwap, не требуют регистрации или верификации, то есть вы можете совершать транзакции анонимно. Холодные кошельки, такие как Ledger и Trezor, также обеспечивают высокий уровень безопасности и анонимности ваших денег.

Использование DEX и холодных кошельков может быть менее удобным из-за отсутствия P2P обмена и необходимости ручного управления средствами. В таких случаях на помощь приходит Обмифай. Это мониторинг онлайн обменников, через который можно покупать и продавать криптовалюту. К примеру, можно вывести крипту с холодного кошелька в наличные в нужном городе — и анонимность платежа вам обеспечена. На Обмифай вы всегда можете выгодно и безопасно купить или продать криптовалюту, независимо от того, где вы храните свои активы.