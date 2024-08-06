Анонимность при использовании криптовалюты — важный вопрос для многих пользователей, стремящихся сохранить свою конфиденциальность, особенно в сегодняшнее время. В этой статье известный мониторинг обменников Обмифай поможет разобраться и рассмотреть основные аспекты анонимности в крипто пространстве.
Как оставаться анонимным при использовании криптовалюты
Что такое конфиденциальные монеты и анонимная криптовалюта?
Здесь мы говорим о цифровых активах, которые обеспечивают высокий уровень приватности и анонимности для своих пользователей. Основная цель таких криптовалют — скрыть информацию о транзакциях, владельцах и суммах, тем самым обеспечивая защиту личных данных.
Особенности и прозрачность крипты
Криптовалюты можно разделить на три категории по уровню анонимности: анонимная крипта, псевдоанонимная крипта и неанонимная крипта.
Анонимная крипта
Пример таких валют — Monero и Zcash, они используют продвинутые криптографические методы для полного сокрытия данных о транзакциях. В них применяются технологии, такие как кольцевые подписи, скрытые адреса кошельков и доказательства с нулевым разглашением. Эти методы позволяют обеспечить максимальную конфиденциальность и защиту данных.
Псевдоанонимная крипта
Псевдоанонимные криптовалюты, например, Биткоин, предоставляют относительную конфиденциальность. Адреса пользователей и детали транзакций видны в публичном блокчейне, но связывание этих данных с реальной личностью требует дополнительных усилий и анализа. В данном случае анонимность частично достигается за счет использования псевдонимов.
Неанонимная крипта
Неанонимные криптовалюты, такие как Ripple (XRP), полностью прозрачны и предоставляют всю информацию о транзакциях и адресах кошельков в публичном доступе. Такие криптовалюты меньше подходят для тех, кто ценит конфиденциальность.
Как работает анонимная криптовалюта?
Анонимная криптовалюта использует различные методы и протоколы для обеспечения анонимности и конфиденциальности транзакций. Основные методы включают:
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Использование кольцевых подписей, которые позволяют скрыть отправителя транзакции. В сети создается несколько возможных подписей, среди которых неясно, какая из них настоящая.
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Систему создания «скрытых» уникальных одноразовых адресов кошельков для каждой транзакции, что делает невозможным отслеживание реального получателя.
Риски при переводе криптовалюты анонимно
Несмотря на высокий уровень анонимности, переводы криптовалюты анонимно несут в себе определенные риски. Например, в некоторых странах использование анонимных токенов может быть ограничено или запрещено законом. Дополнительно, важно учитывать возможность деанонимизации через анализ транзакций и другие методы. Использование миксеров и криптомиксеров может помочь повысить уровень анонимности, но несет в себе дополнительные риски и сложности.
Также, хранение средств на анонимных кошельках требует повышенного уровня безопасности, чтобы избежать взломов и краж. Об этом нужно сказать подробнее.
Так возможно ли сохранить полную анонимность в криптопространстве?
Какие монеты использовать — лишь часть вопроса. Намного важнее то, где и как вы храните свои активы. Централизованные криптовалютные биржи, такие как Binance и Coinbase, предоставляют удобные кошельки, но требуют прохождения идентификации и предоставления личных данных (KYC), что делает эти биржи совсем не анонимными. Эти платформы централизованы и подчиняются законам и регуляциям. В случае чего по первому же запросу от правоохранительных органов биржа раскроет ваши данные вплоть до IP-адреса.
А как же DEX биржи и холодные кошельки?
Они предлагают больше возможностей для сохранения анонимности, ведь не требуют ничего кроме и-мейла и сид-фразы, которую нужно надежно сохранять. DEX (децентрализованные биржи), такие как Uniswap и PancakeSwap, не требуют регистрации или верификации, то есть вы можете совершать транзакции анонимно. Холодные кошельки, такие как Ledger и Trezor, также обеспечивают высокий уровень безопасности и анонимности ваших денег.
Использование DEX и холодных кошельков может быть менее удобным из-за отсутствия P2P обмена и необходимости ручного управления средствами. В таких случаях на помощь приходит Обмифай. Это мониторинг онлайн обменников, через который можно покупать и продавать криптовалюту. К примеру, можно вывести крипту с холодного кошелька в наличные в нужном городе — и анонимность платежа вам обеспечена. На Обмифай вы всегда можете выгодно и безопасно купить или продать криптовалюту, независимо от того, где вы храните свои активы.
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