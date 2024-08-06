За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 050 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения утраты россиян составляют около 585 140 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 5 августа: 1050 российских оккупантов, 4 танка, 6 ракет и 36 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 585140 (+1050) человек,
- танков — 8421 (+4) ед,
- боевых бронированных машин — 16294 (+8) ед,
- артиллерийских систем — 16384 (+39) ед,
- РСЗО — 1138 (+0) ед,
- средства ПВО — 910 (+0) ед,
- самолетов — 365 (+0) ед,
- вертолетов — 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 13158 (+36),
- крылатые ракеты — 2420 (+6),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 22148 (+54) ед,
- специальная техника — 2738 (+1)
Источник: Минфин
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