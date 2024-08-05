К закрытию межбанка курс доллара упал на 11 копеек в покупке и на 12 копеек в продаже. Евро выросло на 18 копеек в покупке и на 17 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 5 августа: доллар упал на межбанке, а евро выросло
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Открытие 5 августа
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Закрытие 5 августа
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Изменения
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41,22/41,25
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41,11/41,13
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11 /12
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44,95/44,97
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45,13/45,14
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18/17
Комментарий «Минфина»
Рост евро обусловлен перерасчетом на межбанке курса доллара в паре с гривной и из-за роста евро в паре с долларом на внешних рынках, где евро в момент пробивало уровень 1,10 доллара. К закрытию курс несколько упал до 1,0983.
Доллар несколько просел из-за того, что НБУ продает большие объемы USD на рынке.
Курсы в банках и обменниках
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,10−41,55 грн. Евро покупают за 44,60 грн., а продают за 45,30 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,25−41,40, евро — 45,02−45,30 грн.
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