Курс валют на вечер 5 августа: доллар упал на межбанке, а евро выросло

К закрытию межбанка курс доллара упал на 11 копеек в покупке и на 12 копеек в продаже. Евро выросло на 18 копеек в покупке и на 17 копеек в продаже.

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Валюта Открытие 5 августа Закрытие 5 августа Изменения доллар 41,22/41,25 41,11/41,13 11 /12 евро 44,95/44,97 45,13/45,14 18/17

Комментарий «Минфина»

Рост евро обусловлен перерасчетом на межбанке курса доллара в паре с гривной и из-за роста евро в паре с долларом на внешних рынках, где евро в момент пробивало уровень 1,10 доллара. К закрытию курс несколько упал до 1,0983.

Доллар несколько просел из-за того, что НБУ продает большие объемы USD на рынке.

Курсы в банках и обменниках

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,10−41,55 грн. Евро покупают за 44,60 грн., а продают за 45,30 грн.

В обменниках доллар торгуется за 41,25−41,40, евро — 45,02−45,30 грн.

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