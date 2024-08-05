Цены на сахар снизились до минимума за два года — Bloomberg

Как изменились цены

Стоимость контрактов упала на 2,5% до 17,64 долларовых центов за 0,45 кг, что является самым низким показателем с октября 2022 года.

По информации ведущего аналитика компании Covrig Analytics Клаудиу Коврига, крупнейший в мире производитель сахара — Бразилия экспортировала около 20 миллионов тонн сахара с начала года до июля, что на 40% больше, чем в предыдущем году.

Он добавил, что темпы экспорта могут приостановиться с ноября по декабрь или даже раньше, если сезон дождей начнется вовремя в октябре.

Ожидается, что сезон муссонных дождей в Индии, второму по величине производителю сахара-сырца, будет способствовать увеличению его производства.

По данным Метеорологического департамента Индии, в настоящее время количество дождей на протяжении лета на 6% превышает норму.