Hugo Boss продал российский бизнес. После начала войны бренд свернул основную деятельность в россии, но продолжил работать на оптовом рынке. Об этом сообщает Reuters.

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Отмечается, что германский дом моды Hugo Boss продал свой российский бизнес местной компании Stockmann.

«Мы можем подтвердить, что наше российское дочернее предприятие было продано АО „Стокманн“ — компании, принадлежащей одному из давних оптовых партнеров Hugo Boss в стране», — говорится в заявлении Hugo Boss.

Ни одна из сторон не раскрывает финансовых условий соглашения, но россия требует, чтобы иностранные компании продавали активы со скидкой не менее 50%.

Соглашение было закрыто 2 августа, и теперь АО «Стокманн» владеет 100% акций Hugo Boss Rus номинальной стоимостью 40 млн руб (470 588 долл.).