Евросоюз утвердил новый пакет санкций против беларуси. Подробности

Европейский Союз 5 августа утвердил новый пакет санкций против беларуси, в который вошли 28 человек, которые считают причастными к репрессиям и нарушениям прав человека в этой стране. Об этом пишет biz.liga.net со ссылкой на Совет Европейского Союза.

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Подробности

Новые санкции связаны с четвертой годовщиной сфальсифицированных выборов президента в беларуси.

Санкции касаются трех групп людей:

двух заместителей начальника Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией;

прокуроров и судей, выносивших политически мотивированные приговоры;

группы соратников Лукашенко, среди которых гендиректор информационного агентства БелТА Ирина Акулович, телеведущий Никита Рачиловский, бывший глава пресс-службы Лукашенко Дмитрий Жук.

В целом, ограничительные меры ЕС против беларуси теперь распространяются на 261 физическое лицо и 37 организаций.

Попавшие в списки лица подпадают под замораживание активов, а гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять им доступ к средствам. Физическим лицам также запрещены поездки, что не позволяет им въезжать или ездить по транзиту через территорию ЕС.