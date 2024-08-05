Правительство расширило условия предоставления грантов для развития виноградарства и садоводства

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
Страхование жилья от шахедов
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Новости криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

5 августа 2024, 14:10 Читати українською

Правительство расширило условия предоставления грантов для развития виноградарства и садоводства

Кабмин внес изменения в порядок предоставления грантов на создание садоводства, ягодничества и виноградарства и в порядок предоставления грантов для создания или развития тепличного хозяйства. Соответствующее постановление № 871 принято на заседании Правительства 2 августа 2024 года.

Кабмин внес изменения в порядок предоставления грантов на создание садоводства, ягодничества и виноградарства и в порядок предоставления грантов для создания или развития тепличного хозяйства.
Фото:depositphotos

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что изменили в программе

Изменения в Порядок предоставления грантов на создание садоводства, ягодничества и виноградарства предусматривают, в частности:

  • расширенный список регионов для выращивания косточковых пород. Увеличена общая площадь для посадок персика, абрикоса, облепихи, малины, смородины, крыжовника, ежевики, смородины вследствие уменьшения общей площади посадок под голубиной и черникой;

  • уточнен период, в течение которого получатель гранта на сад обязан создать соответствующее количество сезонных рабочих мест;
  • исключено требование установки системы орошения и водозабора для винограда.

Данным постановлением также расширен круг потенциальных получателей грантов на сад и теплицу, в частности:

  • находятся и осуществляют хозяйственную деятельность на территориях активных боевых действий, где функционируют государственные электронные информационные ресурсы;
  • осуществляют производство (без добавления спирта) и/или реализацию вин виноградных, плодово-ягодных, напитков медовых.

Постановление вступает в силу с его опубликования.

Напомним

Правительственная грантовая программа «єРобота» действует с 1 июля 2022 г. и предусматривает поддержку малого и среднего бизнеса. Среди ее преимуществ — возможность для каждого желающего создать или развивать собственный бизнес по направлениям «Свое дело», «Свой сад», «Своя теплица», «Новый уровень». За период действия программы выдано 293 приказа на гранты для развития садоводства, ягодничества и виноградарства (812,0 млн грн) и тепличного хозяйства (287,3 млн грн). Согласно приказам планируется создание более 27 тысяч рабочих мест.

Гранты предоставляются в размере до 70% стоимости проекта, но не более 10 млн грн на сад и 7 млн грн на теплицу. Заявитель должен профинансировать собственными или кредитными средствами не менее 30% от стоимости проекта. Обязательным условием есть трудоустройство нужного количества работников.

Для садов — от 5 до 10 постоянных и 125−425 сезонных работников в зависимости от наименования насаждений. Для теплиц — не менее 4 постоянных и 10 сезонных на гектар площади модульной теплицы.

Выгодные кредиты в Украине без поручителей и залога

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 5 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами