Правительство расширило условия предоставления грантов для развития виноградарства и садоводства

Кабмин внес изменения в порядок предоставления грантов на создание садоводства, ягодничества и виноградарства и в порядок предоставления грантов для создания или развития тепличного хозяйства. Соответствующее постановление № 871 принято на заседании Правительства 2 августа 2024 года.

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Что изменили в программе

Изменения в Порядок предоставления грантов на создание садоводства, ягодничества и виноградарства предусматривают, в частности:

расширенный список регионов для выращивания косточковых пород. Увеличена общая площадь для посадок персика, абрикоса, облепихи, малины, смородины, крыжовника, ежевики, смородины вследствие уменьшения общей площади посадок под голубиной и черникой;

уточнен период, в течение которого получатель гранта на сад обязан создать соответствующее количество сезонных рабочих мест;

исключено требование установки системы орошения и водозабора для винограда.

Данным постановлением также расширен круг потенциальных получателей грантов на сад и теплицу, в частности:

находятся и осуществляют хозяйственную деятельность на территориях активных боевых действий, где функционируют государственные электронные информационные ресурсы;

осуществляют производство (без добавления спирта) и/или реализацию вин виноградных, плодово-ягодных, напитков медовых.

Постановление вступает в силу с его опубликования.

Напомним

Правительственная грантовая программа «єРобота» действует с 1 июля 2022 г. и предусматривает поддержку малого и среднего бизнеса. Среди ее преимуществ — возможность для каждого желающего создать или развивать собственный бизнес по направлениям «Свое дело», «Свой сад», «Своя теплица», «Новый уровень». За период действия программы выдано 293 приказа на гранты для развития садоводства, ягодничества и виноградарства (812,0 млн грн) и тепличного хозяйства (287,3 млн грн). Согласно приказам планируется создание более 27 тысяч рабочих мест.

Гранты предоставляются в размере до 70% стоимости проекта, но не более 10 млн грн на сад и 7 млн грн на теплицу. Заявитель должен профинансировать собственными или кредитными средствами не менее 30% от стоимости проекта. Обязательным условием есть трудоустройство нужного количества работников.

Для садов — от 5 до 10 постоянных и 125−425 сезонных работников в зависимости от наименования насаждений. Для теплиц — не менее 4 постоянных и 10 сезонных на гектар площади модульной теплицы.