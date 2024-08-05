Курс валют на 5 августа: евро в банках подскочил на 26 копеек

В понедельник на наличном рынке курс доллара в покупке и продаже вырос на 5 копеек. Евро в покупке прибавил 10 копеек, а в продаже 26 копеек.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках подешевел на 8 копеек в покупке и на 6 копеек в продаже. Евро в покупке подорожал на 10 копеек, а в продаже — на 12 копеек.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,05−41,55 грн. Евро покупают за 44,50 грн, а продают за 45,25 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,37−41,49, евро — 45,00−45,25 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,22−41,25 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 44,95−44,97 грн/евро.

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