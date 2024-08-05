За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 180 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 584090 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 4 августа: 1180 российских оккупантов, 6 танков и 24 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 584090 (+1180) человек,
- танков — 8417 (+6) ед,
- боевых бронированных машин — 16286 (+31) ед,
- артиллерийских систем — 16345 (+69) ед,
- РСЗО — 1138 (+0) ед,
- средства ПВО — 910 (+0) ед,
- самолетов — 365 (+0) ед,
- вертолетов — 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 13122 (+24),
- крылатые ракеты — 2414 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 22094 (+68) ед,
- специальная техника — 2737 (+3).
Источник: Минфин
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