Польша с сегодняшнего дня закрывает один из пунктов пропуска на границе с Украиной

С 5 августа Польша закроет один из пунктов пропуска на границе с Украиной — вблизи украинского перехода Ягодин. Пункт пропуска будет закрыт для капитального ремонта. Об этом передает Интерфакс-Украина со ссылкой на польское RMF24.

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Что известно

«В связи с ремонтом покрытия пограничного перехода в Дорогуску будет значительно усложнено движение транспорта, сообщило отделение Пограничной службы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что работы начнутся с понедельника, 5 августа, и продлятся до 14 ноября этого года.