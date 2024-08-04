За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 150 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения утраты россиян составляют около 582 910 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 3 августа: 1 150 российских оккупантов, 5 танков, 2 ракеты и 41 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 582910 (+1150) человек,
- танков — 8411 (+5) ед,
- боевых бронированных машин — 16255 (+17) ед,
- артиллерийских систем — 16276 (+59) ед,
- РСЗО — 1138 (+3) ед,
- средства ПВО — 911 (+3) ед,
- самолетов — 363 (+0) ед,
- вертолетов — 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 13103 (+41),
- крылатые ракеты — 2412 (+2),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 22006 (+80) ед,
- специальная техника — 2734 (+11).
Источник: Минфин
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