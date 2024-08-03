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3 августа 2024, 15:07 Читати українською

Exxon Mobil нарастила чистую прибыль на 17% во втором квартале

Крупнейшая нефтегазовая компания США Exxon Mobil нарастила чистую прибыль во втором квартале 2024 года на 17%. Причем скорректированный показатель и выручка превзошли ожидания рынка. Об этом сообщает пресс-служба Exxon Mobil.

Крупнейшая нефтегазовая компания США Exxon Mobil нарастила чистую прибыль во втором квартале 2024 года на 17%.
Фото: exxonmobil.com

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Чистая прибыль

Чистая прибыль Exxon Mobil в апреле-июне составила $9,24 млрд, или $2,14 в расчете на акцию по сравнению с $7,88 млрд, или $1,94 на акцию за аналогичный период предыдущего года.

Вклад купленной Pioneer Natural Resources Co. в прибыль по итогам мая-июня (первые два месяца после закрытия сделки) составил около $500 млн.

Скорректированный показатель также составил $2,14 на акцию. При этом консенсус-прогноз предусматривал показатель без учета разовых факторов на уровне $2,02 на акцию.

Квартальная выручка

Квартальная выручка выросла на 12%, до $93,06 млрд, и превзошла прогноз рынка, который составил $90,09 млрд.

Добыча углеводородов Exxon Mobil во втором квартале выросла до 4,358 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки (б.н.э./сутки) по сравнению с 3,608 млн б.н.э./сутки годом ранее и 3,784 млн б.н.э./ сутки в первом квартале.

Прибыль в сегменте upstream (разведка и добыча нефти и газа) в апреле-июне повысилась до $7,07 млрд с $4,58 млрд за тот же период прошлого года. В сегменте переработки прибыль упала до $946 млн против $2,31 млрд.

Капиталовложения

Капиталовложения Exxon Mobil во втором квартале составили $7 млрд. На весь текущий год компания планирует их на уровне $28 млрд против $23−25 млрд, что ожидалось ранее, новый показатель включает около $3 млрд в виде инвестиций Pioneer.

В прошлом квартале Exxon Mobil вернула акционерам $9,5 млрд, в том числе путем обратного выкупа акций на $5,2 млрд. Компания выплатит дивиденды в размере $0,95 на акцию по итогам прошлого квартала.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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