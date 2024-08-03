За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 170 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 581 760 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 2 августа: 1 170 российских оккупантов, 4 танка и 52 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 581760 (+1170) человек,
- танков — 8406 (+4) ед,
- боевых бронированных машин — 16238 (+27) ед,
- артиллерийских систем — 16217 (+56) ед,
- РСЗО — 1135 (+1) ед,
- средства ПВО — 908 (+1) ед,
- самолетов — 363 (+0) ед,
- вертолетов — 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 13057 (+52),
- крылатые ракеты — 2410 (+3),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 21926 (+54) ед,
- специальная техника / special equipment — 2723 (+4).
Источник: Минфин
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