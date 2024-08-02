Курс валют на вечер 2 августа: евро на межбанке резко выросло почти до 45 грн

К закрытию межбанка курс доллара вырос на 6 копеек в покупке и на 7 копеек в продаже. Евро выросло на 52 копейки в покупке и на 53 копейки в продаже.

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Валюта Открытие 2 августа Закрытие 2 августа Изменения доллар 41,16/41,18 41,22/41,25 6 /7 евро 44,44/44,44 44,96/44,97 52/53

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,00−41,50 грн. Евро покупают за 44,40 грн., а продают за 44,99 грн.

В обменниках доллар торгуется за 41,45−41,55, евро — 44,90−45,13 грн.

Комментарий «Минфина»

Резкий рост евро обусловлен перерасчетом на нашем межбанке курса доллара в паре с гривной и ростом евро в паре с долларом на внешних рынках, где евро вырос до 1,0907 (на момент написания новости).

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