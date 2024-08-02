К закрытию межбанка курс доллара вырос на 6 копеек в покупке и на 7 копеек в продаже. Евро выросло на 52 копейки в покупке и на 53 копейки в продаже.
Курс валют на вечер 2 августа: евро на межбанке резко выросло почти до 45 грн
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Открытие 2 августа
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Закрытие 2 августа
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Изменения
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41,16/41,18
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41,22/41,25
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6 /7
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44,44/44,44
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44,96/44,97
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52/53
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,00−41,50 грн. Евро покупают за 44,40 грн., а продают за 44,99 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,45−41,55, евро — 44,90−45,13 грн.
Комментарий «Минфина»
Резкий рост евро обусловлен перерасчетом на нашем межбанке курса доллара в паре с гривной и ростом евро в паре с долларом на внешних рынках, где евро вырос до 1,0907 (на момент написания новости).
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