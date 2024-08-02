Украина получит от Франции грант на 200 миллионов евро

Кабинет министров подал в Верховную Раду соглашение Украины с Францией, которое позволит получить грант на 200 млн евро . Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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«Представляем в парламент Соглашение с Францией, которое позволит Украине получить 200 млн евро грантовых средств на восстановление нашей инфраструктуры и экономики», — отметил Шмыгаль.

Кроме того, по его словам, правительство принимает решение, которое позволит перераспределить ресурсы и получить дополнительные 50 млн. евро от ЕС на программы восстановления Украины.