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2 августа 2024, 15:13 Читати українською

Крупная брокерская фирма в Гонконге добавила торговлю парами биткоин-доллар

Онлайн-брокер Futu из Гонконга получил новую лицензию от регулятора, позволяющую открыть торговлю между криптовалютами и гонконгскими долларами и долларами США. Об этом пишет The Block.

Онлайн-брокер Futu из Гонконга получил новую лицензию от регулятора, позволяющую открыть торговлю между криптовалютами и гонконгскими долларами и долларами США.

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Брокер разрешает торги напрямую между парами биткоин-доллар, Ethereum-доллар.

«Мы заметили положительную реакцию рынка в первый день, когда наши услуги криптотрейдинга заработали», — заявили в компании.

Это первая брокерская компания в Гонконге, предлагающая торговлю криптовалютами без комиссий.

Курс криптовалют к доллару

Источник: Минфин
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