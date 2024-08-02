Онлайн-брокер Futu из Гонконга получил новую лицензию от регулятора, позволяющую открыть торговлю между криптовалютами и гонконгскими долларами и долларами США. Об этом пишет The Block.
Крупная брокерская фирма в Гонконге добавила торговлю парами биткоин-доллар
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Брокер разрешает торги напрямую между парами биткоин-доллар, Ethereum-доллар.
«Мы заметили положительную реакцию рынка в первый день, когда наши услуги криптотрейдинга заработали», — заявили в компании.
Это первая брокерская компания в Гонконге, предлагающая торговлю криптовалютами без комиссий.
Курс криптовалют к доллару
Источник: Минфин
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