Стоимость импорта электричества для Украины оценивается в $1 миллиард в год — Нацбанк

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
Страхование жилья от шахедов
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Новости криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

2 августа 2024, 12:25 Читати українською

Стоимость импорта электричества для Украины оценивается в $1 миллиард в год — Нацбанк

Импорт электроэнергии из ЕС позволит частично сократить дефицит собственных мощностей. Однако цена энергии выше внутренней, а ежегодная стоимость такого импорта составит около $1 млрд. Об этом говорится в инфляционном отчете Национального банка Украины.

Импорт электроэнергии из ЕС позволит частично сократить дефицит собственных мощностей.

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

В отчете отмечается, что дальнейшие разрушения и увеличение дефицита являются значительным негативным риском прогноза.

В случае реализации этого риска темпы роста ВВП будут меньше, чем в базовом сценарии, а рост цен — выше из-за увеличения затрат вследствие использования более дорогих источников энергоснабжения.

«В то же время, скорее восстановление части энергогенерации и введение в действие новых мощностей, в частности расширение возможностей сектора ВИЭ и/или установка мобильных газовых установок, сократят дефицит э/э и являются положительным риском прогноза», — отметили в НБУ.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
mantis05
mantis05
2 августа 2024, 14:14
#
Не для Украины, а для тех- кто импортирует. Предприятия потерпят как-то. Ну или пусть не покупают.
+
0
PROFAN goncharuk
PROFAN goncharuk
2 августа 2024, 14:36
#
А почему не пишем цену или обьем єлектроєнєрги наверное около 4 грн за Квт.
І друге питання по якій ціні і скільки експортує Ахметова і Ко енергію до європи?
Чи кріпакам таке знати не потрібно хай здохнуть або віднесуть останню копійку УСПІШНИМ МЕНЕДЖЕРАМ
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает Solnce86 и 8 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами