Стоимость импорта электричества для Украины оценивается в $1 миллиард в год — Нацбанк

Импорт электроэнергии из ЕС позволит частично сократить дефицит собственных мощностей. Однако цена энергии выше внутренней, а ежегодная стоимость такого импорта составит около $1 млрд. Об этом говорится в инфляционном отчете Национального банка Украины.

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В отчете отмечается, что дальнейшие разрушения и увеличение дефицита являются значительным негативным риском прогноза.

В случае реализации этого риска темпы роста ВВП будут меньше, чем в базовом сценарии, а рост цен — выше из-за увеличения затрат вследствие использования более дорогих источников энергоснабжения.

«В то же время, скорее восстановление части энергогенерации и введение в действие новых мощностей, в частности расширение возможностей сектора ВИЭ и/или установка мобильных газовых установок, сократят дефицит э/э и являются положительным риском прогноза», — отметили в НБУ.