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2 августа 2024, 11:44 Читати українською

Владелец Киевстара холдинг Veon объявил о делистинге с европейской биржи

Телекоммуникационный холдинг Veon объявил о намерении добровольно выйти из биржи Euronext Amsterdam, а также провести обратный выкуп своих американских депозитарных акций (ADS) на сумму до $100 млн, говорится в прессрелизе Veon. Об этом пишет Цензор.net.

Телекоммуникационный холдинг Veon объявил о намерении добровольно выйти из биржи Euronext Amsterdam, а также провести обратный выкуп своих американских депозитарных акций (ADS) на сумму до $100 млн, говорится в прессрелизе Veon.

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Делистинг

В то же время, акции компании будут оставаться в обращении на американской бирже Nasdaq.

Veon объясняет, что делистинг акций на бирже Euronext Amsterdam и их единоличный листинг на Nasdaq упростит и оптимизирует требования к отчетности компании.

Ожидается, что процесс изъятия акций с европейской биржи состоится в четвертом квартале 2024 после представления годового отчета.

«Делистинг будет отвечать интересам компании в целом, включая ее нынешних и потенциальных инвесторов», — отмечается в сообщении.

Киевстар и российский миллиардер Фридман

Группе Veon принадлежит ряд мобильных операторов в разных странах мира, в том числе «Киевстар» в Украине и «Билайн» в россии. Крупнейшим акционером холдинга является группа российских миллиардеров-соучредителей Альфа-Груп под руководством Михаила Фридмана.

Фридману принадлежит примерно 38% в компании LetterOne, владеющей 48% бермудской Veon Ltd. Последняя является владельцем нидерландской Veon Amsterdam BV, которой в свою очередь принадлежит нидерландский Veon Holdings B V., в который входит «Киевстар».

Источник: Минфин
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