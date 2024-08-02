Курс валют на 2 августа: доллар в обменниках прибавил пять копеек

В пятницу на наличном рынке курс доллара в покупке снизился на 5 копеек, а в продаже вырос на 8 копеек. Евро в покупке подешевело на 5 копеек, а в продаже подорожало на 4 копейки.

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках вырос на 3 копейки в покупке и на 5 копеек в продаже. Евро в покупке подорожало на 2 копейки, а в продаже не изменилось.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 40,95−41,50 грн. Евро покупают за 44,35 грн, а продают за 44,98 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,43−41,55, евро — 44,82−45,00 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,16−41,18 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 44,44−44,44 грн/евро.

«Минфин Валюта» — бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore.