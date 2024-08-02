Банки одобрили кредиты для энергетики на 3,6 млрд грн

С начала действия программ восстановления энергетических возможностей банки одобрили заявки на сумму 3,6 млрд гривен. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

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«Только на прошлой неделе 20 украинских банков получили заявки на сумму 1,8 млрд гривен. Речь идет как о кредитах в рамках государственных программ поддержки, так и по собственным программам банков», — говорится в сообщении.

Общая сумма заявок, поданных бизнесом с начала июня, составляет около 39,1 млрд грн.