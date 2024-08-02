Скандал с восстановлением «Охматдета»: Минздрав призывает провести дополнительные проверки тендера

Министерство здравоохранения обратилось в правоохранительные органы для проведения дополнительных проверок тендера на ремонт поврежденного корпуса больницы «Охматдет». Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

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Он отметил, что с момента, когда с компанией-подрядчиком будет подписан договор, каждый день будет обнародоваться публичный отчет, чтобы информировать людей, на что тратятся собранные их усилиями деньги.

«Я лично и моя команда делает все, чтобы процесс был абсолютно прозрачным», — заверил Ляшко.

Ляшко также заявил, что сегодня, 2 августа, у всех желающих будет возможность задать все вопросы.

«Приглашаю это сделать в „Охматдете“ в 14:00, где буду присутствовать вместе с руководством „Охматдета“ и Фонда», — призвал Ляшко.

Скандал с восстановлением «Охтатдета»

БУ «Благотворительный фонд «Охматдет» выбрал ООО «Буд-технолоджи» победителем тендера на ремонт корпуса больницы, который получил повреждения от ракетных обстрелов в июле.

По данным «Наши деньги», из 14 участников конкурса это было третье по дороговизне предложение размером 307 млн грн (без НДС).

Десяток других участников предложили выполнить работы значительно дешевле — от 42 до 286 млн. грн. Однако ни с одним из них заказчик переговоров не вел, никак не объясняя свое решение.

Из десяти более дешевых предложений не менее семи содержали полностью заполненные коммерческие предложения с указанием цен на различные виды работ.

«Охматдет» отмечает, что «проведенный конкурсный отбор не является тендером в понимании Закона Украины „О публичных закупках“, а является частным конкурсом, организованным с целью открытого и добросовестного использования средств, пожертвованных гражданами».

Однако никакого объяснения игнорированию более дешевых предложений «Охматдет» не предоставил.

БУ «Благотворительный фонд „Охматдет“ — здоровое детство» категорически отрицает все обвинения в непрозрачности и недобропорядочности в использовании средств, собранных на восстановление корпуса НДСЛ «Охматдет».

По данным «Наших денег» от участников конкурса, в финал были отобраны фирмы «ДАК» (310 млн грн) из группы «Альтис» Александра Глимбовского, «Буд-технолоджи» (307 млн грн) из группы Sensar запорожского застройщика Марка Марченко и «Мега профит групп» (220 млн грн) Алексея Ломакина и Юлии Кузьменко.

Рабочая группа заказчика провела с этими фирмами онлайн-встречи. «Мега профит групп» получила отказ из-за неизвестных подозрений относительно ее налоговых документов. «ДАК» отказали из-за скандальной репутации Глимбовского.

Заказчик доверил фирме «Столичный правовой фонд» провести «юридический анализ победителя по поводу добродетели» и в конце концов избрал «Буд-технолоджи» подрядчиком.

«Наибольшие статьи расходов победителя пришлись на ремонт фасадных композитных панелей „Reynaers“ (большие темного цвета на фото корпуса) и отделка внутренних стен НР-панелями. Каждая из этих позиций в „Буд-технолоде“ стоит более 100 миллионов гривен. При этом цена этих работ по сравнению с более дешевыми участниками конкурса завышена вдвое», — написало издание.

Квадратный метр фасадных композитных панелей «Reynaers» от «Буд-технолоджи» обойдется в 37,56 грн, «Риола-модуль лтд» предлагала установить их по 21,72 грн за «квадрат», а «Мега профит групп» — по 17,53 грн. грн.

Также фирма «Риола-модуль», и выполнявшая строительство этого корпуса, в своем тендерном предложении (179 млн грн) сообщила, что после удара ракетой она уже успела бесплатно выполнить ремонт так называемых «чистых помещений» (операционных и т. п. ). Уже частично заменены конструкции стен и потолков, поврежден линолеум. Это указывало на то, что объемы ремонта за деньги благотворителей уже могут быть завышены.

«Буд-технолоджи»

ООО «Буд-технолоджи» с уставным капиталом 5 тысяч гривен зарегистрировано в Запорожье. В государственных тендерах не участвовала. В качестве опыта выполнения аналогичных работ фирма скачала договор подряда с ООО «Крам-инвест» на строительные работы по клинике в Запорожье по ул. Святого Николая, 27.

Из публичного сообщения о строительстве запорожской клиники «UniClinic» известно, что оно было реализовано запорожской компанией-застройщиком «Sensar» Марка Марченко.

Сейчас владельцем и руководителем «Буд-Технолоджи» является Василий Кобызь, прописанный в селе Братское Запорожской области. По данным «NGL.media», ранее ее руководителем была Ольга Шаленна.

Она мать Евгения Шаленного, давнего партнера Марка Марченко. «Запорожский центр расследований» называет Евгения Шаленного «менеджером Марченко».

Марк Марченко и Евгений Шаленный с 2015 года развивали в Запорожье местную ячейку партии «Самопомич», которую возглавлял мэр Львова Андрей Садовый. При этом бизнес-партнером Марченко был брат заместителя мэра Запорожья.

В 2017 году Марченко задерживался за фиктивные акты выполненных работ по строительству в Запорожье и Мелитополе на сумму 87 млн грн. «Самопомощь» публично защищала бизнесмена, называя то дело «давлением на политическую силу».

В 2022 году оказалось, что у «Буд-Технолоджи» и «Sensar» есть земля в зеленом пригороде Львова якобы для строительства реабилитационного центра для воинов АТО. Однако оказалось, что 99% площади застройки должен был занять торгово-развлекательный центр.