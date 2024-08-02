За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 100 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 580590 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 1 августа: 1 100 российских оккупантов, 3 танка и 37 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 580590 (+1100) человек,
- танков — 8402 (+3) ед,
- боевых бронированных машин — 16211 (+8) ед,
- артиллерийских систем — 16161 (+42) ед,
- РСЗО — 1134 (+2) ед,
- средства ПВО — 907 (+0) ед,
- самолетов — 363 (+0) ед,
- вертолетов — 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 13005 (+37),
- крылатые ракеты — 2407 (+0),
- корабли/катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 21872 (+56) ед,
- специальная техника — 2719 (+6).
Источник: Минфин
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