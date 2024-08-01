Доля неработающих кредитов в банках сократилась за первое полугодие года до 34,6%

Доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе на 1 июля 2024 года составила 34,6%, что на 2,8 процентных пункта ниже показателя по состоянию на начало года. Объем NPL сократился за первое полугодие 2024 года на 4,2 млрд. грн. до 418,2 млрд. грн. Об этом сообщает пресс-служба НБУ .

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Доля NPL розничных кредитов за это время снизилась на 3,9 и. п. до 19,6%. Заметно ускорилось и понижение доли NPL в корпоративном кредитном портфеле — на 1,9 в. п. до 42,2%.

Ключевые факторы сокращения доли NPL — дальнейшее наращивание банками объемов гривневых кредитов высокого качества и списание неработающих розничных кредитов, прежде всего, банками с украинским частным капиталом.

Урегулирование NPL в корпоративном сегменте требует значительных усилий от банков, о чем свидетельствует июньский Отчет о финансовой стабильности.

Банки справляются с этим, активно применяя имеющийся достаточный инструментарий для урегулирования NPL. Наиболее распространенными инструментами работы банков по NPL являются внесудебные реструктуризации. Они призваны смягчить долговую нагрузку на клиента и дать ему возможность восстановить платежеспособность.

Банки реструктуризировали около половины всех корпоративных NPL, остающихся сегодня на их балансах. Без учета кредитов бывшим собственникам ПриватБанка, такая доля превышает 90%. (доля NPL корпоративных кредитов без учета кредитов бывшим владельцам ПриватБанка составляет 29,3%, то есть на 12,9 п.п. меньше, чем с их учетом).

Обстоятельный анализ условий и эффективности реструктуризаций с 2020 года, проведенный в июньском Отчете о финансовой стабильности, свидетельствует о следующем:

до полномасштабного вторжения наиболее распространенной уступкой клиентам из NPL была пролонгация долга, изредка — со льготным периодом уплаты процентов по кредиту;

во время полномасштабной войны банки стали более гибкими. Чтобы оставить больше ресурсов клиенту для более быстрого восстановления его финансового состояния, они объединяли одновременно несколько инструментов. В 62% случаев это комбинация инструментов пролонгации кредита и предоставление льготного периода для уплаты процентов;

чаще всего к NPL применяется по меньшей мере две-три последовательных относительно коротких реструктуризаций, обычно каждая последующая имеет более длительный срок, чем предыдущая;

одновременно банки редко снижают ставки, исключениями были реструктуризации, осуществленные в соответствии с Законом Украины «О финансовой реструктуризации», которые преимущественно проводились до 2022 года;

мерой «последней надежды» в урегулировании NPL является взыскание и продажа банком залога. «Военные» NPL обеспечены лучше старого портфеля, учитывая более взвешенные стандарты кредитования последних лет. Однако в целом невысокое покрытие кредитов залогом делает меры добровольного урегулирования для банков еще более весомыми.

«Несмотря на все усилия, восстановление платежеспособности должников остается редкостью», — говорится в сообщении регулятора.

До полномасштабного вторжения России в Украину доля NPL в украинских банках стало сокращаться с 2018 года: с 55% до 27% по состоянию на 1 марта 2022 года.