К закрытию межбанка курс доллара вырос на 7 копеек в покупке и на 6 копеек в продаже. Евро выросло на 3 копейки в покупке и на 2 копейки в продаже.
Курс валют на вечер 1 августа: доллар и евро продолжают рост на межбанке
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Открытие 1 августа
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Закрытие 1 августа
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Изменения
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41,09/41,12
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41,16/41,18
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7 /6
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44,45/44,47
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44,48/44,49
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3/2
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,00−41,42 грн. Евро покупают за 44,40 грн, а продают за 44,94 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,40−41,50, евро — 44,80−45,00 грн.
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Источник: Минфин
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