Конец войны и дешевый газ: выгодно ли Китаю продолжение боев в Украине. Каким будет курс доллара (видео)

В этом видео Алексей Козырев поговорит с Виталием Шапраном, известным экономистом, членом общества финансовых аналитиков и экс-членом Наблюдательного совета НБУ о: Китае и его экономических мотивах в войне в Украине и о курсе доллара и поведении валютного рынка Украины до конца лета 2024 года.
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Источник: Минфин
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