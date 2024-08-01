Конец войны и дешевый газ: выгодно ли Китаю продолжение боев в Украине. Каким будет курс доллара (видео)

В этом видео Алексей Козырев поговорит с Виталием Шапраном, известным экономистом, членом общества финансовых аналитиков и экс-членом Наблюдательного совета НБУ о: Китае и его экономических мотивах в войне в Украине и о курсе доллара и поведении валютного рынка Украины до конца лета 2024 года.