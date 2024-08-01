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1 августа 2024, 17:01 Читати українською

Конец войны и дешевый газ: выгодно ли Китаю продолжение боев в Украине. Каким будет курс доллара (видео)

В этом видео Алексей Козырев поговорит с Виталием Шапраном, известным экономистом, членом общества финансовых аналитиков и экс-членом Наблюдательного совета НБУ о: Китае и его экономических мотивах в войне в Украине и о курсе доллара и поведении валютного рынка Украины до конца лета 2024 года.

  • Китай и его экономические мотивы в войне с Украиной
  • Основные «мифы» выгоды Китая в войне в Украине
  • Почему Китай говорит о мирном плане
  • Цены на российский газ для Китая
  • Китай — это глобальный игрок и он более интересен ЕС и США
  • Экономические проблемы Китая
  • Почему Китаю важно, чтобы россия оставалась в изоляции
  • Каким будет курс доллара в Украине до конца лета
  • Причины «скачка» курса
  • Какой курс выгоден властям

Источник: Минфин
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