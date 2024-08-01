До конца года процентные ставки по кредитам для МСБ сократятся на 1,5% — банкир

До конца года процентные ставки по кредитам для малого и среднего бизнеса составят от 13,5 до 16% годовых. Об этом сообщила Оксана Шульга, директор департамента малого и среднего бизнеса Глобус Банка.

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Каких ставок стоит ожидать бизнеса

Как утверждает банкир, самые низкие ставки, а это 13,5% годовых, будут предложены по «энергокредитам» на приобретение и установку альтернативных источников питания (солнечных панелей, тепловых насосов и создание на предприятиях новой энергогенерации и т. п. ).

Она напомнила, что снижение ставок по программам кредитования МСБ на энергопотребление является практическим свидетельством эффективности Меморандума между крупнейшими банками, которые обязались не только унифицировать подход к собственной кредитной политике, но и способствовать смягчению кредитных условий, рассчитанных на приобретение и установку систем альтернативного энергоснабжения.

«Несмотря на новые экономические вызовы, как, например, рост цен вследствие ускорения инфляции, возобновление процесса девальвации гривны, беспрецедентных перебоев с электроснабжением, „энергокредиты“ должны стать стратегическим направлением развития экономики и построения энергонезависимой страны. Новые вызовы — это прежде всего новые возможности, которыми стоит воспользоваться», — подчеркнула Шульга.

По ее словам, с сентября по ноябрь ставки по целевым кредитам для МСБ на приобретение основных средств ведения бизнеса (производственное оборудование, автотранспорт, спецтранспорт и т. п. ) могут сократиться на 1−1,5% — до 16% годовых.

По ее мнению, это прямое следствие снижения учетной ставки до 13%, что позволяет коммерческим банкам постепенно улучшать кредитные условия для заемщиков.