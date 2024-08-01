Минобороны увеличивает объемы закупок наземных дронов-камикадзе и боеприпасов отечественного производства

«Агентство оборонных закупок» Министерства обороны Украины заключило соглашение с украинским производителем на поставку наземных дронов-камикадзе и поставку боеприпасов на общую сумму 3,7 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

«Мы работаем над тем, чтобы обеспечить стабильные поставки не только беспилотных летательных аппаратов, но и наземных дронов-камикадзе, которые должны стать мощным инструментом в руках наших военных. Эти дроны являются важной составляющей нашей оборонной стратегии, поскольку они могут эффективно выполнять задачи поражения врага», — отметил заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков.

Кроме того, Агентство оборонных закупок также заключило соглашение на поставку боеприпасов.

«Мы продолжаем покупать у украинских производителей самое необходимое вооружение для ВСУ: от боеприпасов до современных технологических решений, как наземные дроны. Всего в рамках этого визита мы заключили соглашения более чем на 3,7 млрд грн», — отметила директор Агентства оборонных закупок Марина Безрукова.