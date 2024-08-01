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1 августа 2024, 17:06 Читати українською

Производство в мире столкнулось с трудностями в июле из-за падения спроса — Reuters

Производство в Европе и Азии в июле 2024 г. продемонстрировало слабые результаты из-за низкого спроса, что повышает риск слабого восстановления мировой экономики. Об этом сообщает Reuters.

Производство в Европе и Азии в июле 2024 г.
Фото: freepik.com

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В еврозоне наблюдается общее снижение активности, в то время как падение производственной активности в Китае подавляло его азиатских соседей.

Британские заводы переломили эту тенденцию и зафиксировали лучший месяц за два года, увеличив объемы производства и наем работников.

Индекс менеджеров закупок (PMI) производства еврозоны, составленный S&P Global, остался на уровне 45,8 в июле, как и в июне. Он находится ниже отметки 50, что отделяет рост от сокращения уже более двух лет.

Индекс, измеряющий объем производства, снизился до семимесячного минимума на уровне 45,6. Он отражает состояние экономики.

«Изменение цикла инвентаризации производства еще не произошло в условиях слабого глобального спроса, оставляя еврозоне отсутствие четкого драйвера роста, поскольку сфера услуг замедляется», — сказал Лео Баринко из Oxford Economics.

Спад в производственном секторе Германии ускорился, в то время как во Франции промышленность сократилась самыми быстрыми темпами за последние шесть месяцев. В Британии индекс вырос до 52,1, что является самым высоким показателем с июля 2022 года.

Производственная активность в Японии сократилась, а в Южной Корее росла медленнее, частично из-за слабого внутреннего спроса и роста производственных затрат, что придало мрачным ноткам сокращению производственной активности в Китае.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
Qwerty1999
Qwerty1999
1 августа 2024, 17:33
#
То почніть виробництво боеприпасів та зброї - зараз на ці позиції попит шалений…
+
0
Prya
Prya
1 августа 2024, 18:18
#
В армии мира сейчас по работе хорошие предложения есть. Хорошо, жара идёт.
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