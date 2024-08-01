В июле Украина сократила импорт электроэнергии на 2% по сравнению с июнем — до 837,8 тыс. МВт-ч. В то же время экспорт электроэнергии отсутствовал. Об этом свидетельствует мониторинг ExPro Electricity.

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Откуда импортировали

Отмечается, что за месяц поставки выросли только из Венгрии — на 5,5% и из Польши — на 10%.

По остальным направлениям — Словакия, Молдова, Румыния — импорт электроэнергии сократился.

Наибольшую часть в структуре импорта продолжает занимать Венгрия — 45%, на втором месте — Польша (19%), на третьем — Румыния (18%).

С 10 по 21 июля, в период аномальной жары, был временно прекращен импорт электроэнергии из Молдовы по решению местного оператора системы передачи в рамках мер энергетической безопасности. Также 23 июля отсутствовал импорт электроэнергии из Словакии.

По расчетам издания, средняя почасовая мощность импорта в июле составила 1126 МВт. Больше электроэнергии импортировалось в 18 часов — средний показатель за месяц составил 1308 МВт.