Бизнес незначительно смягчил оценки деловой активности — НБУ

Бизнес в июле несколько смягчил оценки деловой активности. Адаптивность к проблемам с энергоснабжением, стабильная работа морского коридора, устойчивые инфляционные ожидания, смягчение валютных ограничений, а также сезонный фактор оказали положительное влияние на ожидания бизнеса. Об этом говорится в итогах опроса предприятий в июле.

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Что беспокоит бизнес

Ухудшение ситуации безопасности, риск дальнейших терактов против критической инфраструктуры и длительное ее восстановление, ухудшение курсовых ожиданий и значительный дефицит квалифицированных кадров оставались сдерживающими факторами. Они усложняли экономическую активность предприятий всех секторов, участвующих в ежемесячных опросах Национального банка.

Об этом свидетельствует ежемесячно рассчитываемый индекс ожиданий деловой активности (ИОДА), за исключением вынужденного перерыва в марте — мае 2022 года.

В июле 2024 года ИОДА вырос до 44.4 из 43.6 в июне.

Предприятия строительства значительно улучшили сдержанные оценки своих экономических результатов благодаря сезонному оживлению деятельности, а также бюджетному финансированию на строительство и восстановление жилья, инфраструктуры, дорог и автострад: секторальный индекс в июле составил 49.6 по сравнению с 43.0 в июне.

Предприятия промышленности сохраняли сдержанные ожидания относительно результатов своей деятельности из-за дефицита электроэнергии, усиления боевых действий и нехватки квалифицированных работников: секторальный индекс в июле составил 45.8 (в июне — 45.5).

Предприятия сферы услуг смягчили негативные оценки результатов своей экономической деятельности, невзирая на значительные перебои с энергоснабжением, снижение спроса и увеличение расходов бизнеса: секторальный индекс повысился до 42.5 в июле с 39.7 в июне.

Предприятия торговли несколько ухудшили ожидания результатов своей деятельности под влиянием длительных отключений электроэнергии и усиления курсовых ожиданий: секторальный индекс в июле составил 44.7 (в июне — 46.4).

Предприятия промышленности, торговли и строительства спрогнозировали усиление темпов роста как закупочных цен, так и цен/тарифов на собственную продукцию/услуги, респонденты сферы услуг были настроены на незначительное замедление последних, несмотря на усиление ожиданий роста закупочных цен.