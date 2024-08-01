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1 августа 2024, 15:35 Читати українською

Экспортерам упростили получение лицензий. Теперь их можно получить онлайн

Украинские экспортеры будут получать лицензии в электронной форме — это предусмотрено изменениями в приказ Минэкономики «О порядке лицензирования экспорта товаров», являющихся частью реформы дерегуляции. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Украинские экспортеры будут получать лицензии в электронной форме — это предусмотрено изменениями в приказ Минэкономики «О порядке лицензирования экспорта товаров», являющихся частью реформы дерегуляции.

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«В настоящее время мы полностью переводим получение лицензий экспортерами в электронный формат. И работаем над аналогичным упрощением процедуры для импортеров. Кроме того, упрощаем процесс получения разрешительных документов, уменьшая необходимое количество документов для подачи на лицензию», — отметила первая вице-премьер-министр Украины — министерша экономики Юлия Свириденко.

Предусматривающие изменения

Изменения к приказу «О порядке лицензирования экспорта товаров» предусматривают:

  • Представление документов и получение лицензии в электронной форме. При этом для предпринимателей остается возможность по желанию подавать документы в бумажном виде.
  • Сокращение перечня документов, которые необходимо предоставить для получения лицензии.

Также изменениями к приказу обновлены форма заявки на выдачу лицензии, форма лицензии, инструкции об их заполнении и положения о порядке лицензирования.

Как получить лицензию онлайн

Для получения лицензий на экспорт товаров из Украины предпринимателям, избравшим электронную форму подачи документов, необходимо перейти в раздел «Внешнеэкономическая деятельность» на Единый государственный веб-портал электронных услуг по ссылке.

В своем электронном кабинете на вебпортале предприниматель должен подать в электронном виде пакет необходимых документов. После рассмотрения документов в установленные сроки и в случае принятия положительного решения лицензия в электронном виде появится в кабинете заявителя.

Если человек представляет документы в бумажной форме и хочет получить ответ на электронную почту, то такой вариант также предусмотрен. Для этого предприниматель на этапе представления документов должен предоставить адрес почты и указать, что хочет получить ответ именно таким образом.

В Минэкономики отметили, что во время действия военного положения выдача лицензий на экспорт и импорт товаров происходит безвозмездно. Следовательно, письмо-обращение по оформлению лицензии не требует добавления гарантии уплаты государственного сбора за ее выдачу и скачать пакет документов.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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